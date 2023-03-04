ВСУ не могут получать снабжение или отступить из Артемовска, все пути контролирует «Вагнер»

О сложной для украинской армии ситуации сообщил один из участников ЧВК "Вагнер". Информируют об этом в РИА Новости.

Как рассказал один из вагнеровцев, их группа смогла взять под контроль стратегическую высоту в городских окрестностях.

Это дало ЧВК "Вагнер" большие преимущества: теперь военные могут видеть все перемещения соперника на территории прилежащей к Артемовску.

Из этого следует, что все пути для подвоза снабжения или к отступлению из города для ВСУ отрезаны.

Войска Украины пытаются отыскать новые дороги, включая те, что проходят через поля. Ситуация усложнена погодными условиями. В полях много грязи, в которой военная техника застревает.