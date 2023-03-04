Молдавский криминальный авторитет призвал к свержению власти в стране

Криминальный авторитет молдавского происхождения Григорий Карамалак по кличке в социальных сетях призвал к свержению правительства Дорина Речана.

Разыскиваемый правоохранительными органами Молдовы преступник уже несколько лет скрывается в России.

"Только свержение этого правительства может принести Молдове процветающее будущее", - написал Карамалак, призывая к участию в антиправительственных протестах.

Угрозы Карамалака прозападным молдавским властям опубликовал в пятницу кишиневский сайт Deschide.

В Молдове Карамалак объявлен в розыск в конце 1990-х годов по обвинению в различных преступлениях, в том числе, в убийствах. В 2003 году его задержали в Киеве.

Молдова тогда договорилась с Украиной о выдаче Карамалака, но за день до назначенного срока его освободили из-под стражи.