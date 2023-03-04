Трюдо опроверг сообщения о легализации продаж кокаина канадскими компаниями
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «недоразумением» утверждение канадских компаний о том, что они получили разрешение на производство и продажу кокаина обывателям.
Фармацевтические компании объявили на этой неделе, что они получили лицензию от федерального агентства здравоохранения Канады (Health Canada) на производство и продажу кокаина, спустя месяц после того, как провинция Британская Колумбия запустила экспериментальный пилотный проект по декриминализации сильнодействующих наркотиков.
Одна из этих компаний, Adastra Labs, заявила в пятницу, что полученная ей лицензия «не разрешает продавать (...) кокаин широкой публике».
В то же время компания Sunshine Earth Labs ранее заявила, что может «законно владеть, производить, продавать и распространять листья коки и кокаин» и не опровергала свое первоначальное сообщение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Николай Скира
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