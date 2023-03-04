Попеску потребовал от России не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

Министр иностранных дел и вице-премьер Молдовы Нику Попеску призвал Москву в пятницу, 3 марта не вмешиваться во внутренние дела его страны, сообщает Reuters.

Заявление связано с критикой Кремля в связи с принятием в четверг парламентом Кишинева закона о признании молдавского языка идентичным румынскому.

Попеску раскритиковал сделанное в четверг заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Молдова при президенте Майе Санду отказывается от своего родного языка.

"Мы возмущены заявлением Российской Федерации. Язык, который мы используем, принадлежит нам. Решение принадлежит нам, и никто не имеет права его комментировать", - сказал Попеску в пятницу на пресс-конференции в Кишиневе, добавив, что в Молдове говорят по-румынски.

Правительство Дорина Речана считает, что признание молдавского языка румынским было необходимо для выполнения вердикта Конституционного суда от 2013 года.

Согласно этому постановлению, молдавский фактически является "румынским языком, на котором говорят на территории Молдовы".

Среди лингвистов преобладает мнение, что молдавский язык существенно не отличается от официального румынского языка.