Санна Марин призвала к поставкам Украине тяжелого вооружения и истребителей

Глава правительства Финляндии Санна Марин в пятницу, 2 марта в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Хельсинки заявила, что Украине нужно более тяжелое вооружение, сообщает Yle.

По словам премьер-министр Марин, самое главное, что между странами существует "широкое сотрудничество".

"Никто из нас в одиночку не в состоянии помочь Украине, мы нужны друг другу", - подчеркнула она и добавила, что речь идет не только об Украине, не только о Европе, а о порядке всей международной политики.

Финляндия и Испания присоединились к межгосударственной коалиции для поддержки Украины танками Leopard 2. По данным украинской стороны, в эту коалицию уже входит около десятка стран. Помимо Финляндии и Испании, к ним относятся: Польша, Германия, Канада и Норвегия.

Марин также подчеркнула необходимость продолжения помощи ЕС Украине и во время испанского председательства, во второй половине этого года.