Америка снова помогает Украине, на этот раз размер помощи составил 400 млн долларов
На сайте Госдепартамента США было опубликовано заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он сообщил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи.
Вашингтон в 33-й раз выделяет помощь Украине, сейчас она составляет 400 млн долларов.
Из текста заявления следует, что часть суммы уйдет на обучение военных ВСУ, техническую поддержку и обслуживание вооружения.
Также отдельно США перешлют Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.
В планах Белого дома отправить ВСУ бронированные мостоукладчики, заряды, технику для сноса зданий.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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