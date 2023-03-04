Америка снова помогает Украине, на этот раз размер помощи составил 400 млн долларов

На сайте Госдепартамента США было опубликовано заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он сообщил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи.

Вашингтон в 33-й раз выделяет помощь Украине, сейчас она составляет 400 млн долларов.

Из текста заявления следует, что часть суммы уйдет на обучение военных ВСУ, техническую поддержку и обслуживание вооружения.

Также отдельно США перешлют Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

В планах Белого дома отправить ВСУ бронированные мостоукладчики, заряды, технику для сноса зданий.