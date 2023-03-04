«РИА Новости»: сапёры РФ минируют российские фланги на случай прорыва ДРГ
Российские сапёры минируют фланги национальной армии в зоне проведения спецоперации на Украине.
Военные корреспонденты газеты "РИА Новости" уведомляют, что отряды сапёров ВДВ России целенаправленно минируют фланги российских военных группировок в зоне спецоперации, намереваясь таким образом предотвратить прорыв украинских диверсионно-разведывательных групп в тыл к войскам РФ.
В частности, сапёр с позывным "Борода" заявил журналистам, что ещё со вчерашнего дня его подразделение начало установку осколочных заградительных мин в тыловых позициях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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