Сакс: политика США вела к конфликту с Россией начиная с 90-ых годов
Экономист Джеффри Сакс рассказал о провальной политике администрации Вашингтона, направленной на конфронтацию с Москвой.
Американский учёный-экономист Джеффри Сакс утверждает, что после распада Советского Союза Соединённые Штаты сразу взяли курс на подготовку к конфликту с Россией, ввиду чего администрация Вашингтона совершила множество ошибок на внешнеполитической арене.
По мнению Сакса, ключевой ошибкой США было расширение Североатлантического альянса (НАТО) вопреки всем прежним договорённостям с Москвой, поскольку американское правительство по-настоящему верило в однополярность мира после исчезновения СССР с политической карты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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