Экономист Джеффри Сакс рассказал о провальной политике администрации Вашингтона, направленной на конфронтацию с Москвой.

Американский учёный-экономист Джеффри Сакс утверждает, что после распада Советского Союза Соединённые Штаты сразу взяли курс на подготовку к конфликту с Россией, ввиду чего администрация Вашингтона совершила множество ошибок на внешнеполитической арене.

По мнению Сакса, ключевой ошибкой США было расширение Североатлантического альянса (НАТО) вопреки всем прежним договорённостям с Москвой, поскольку американское правительство по-настоящему верило в однополярность мира после исчезновения СССР с политической карты.