Ивица Дачич: Оружие из Сербии не поставлялось ни России, ни Украине

Министр иностранных дел Сербии в пятницу, 3 марта опроверг информацию о том, что Сербия поставляет Украине оружие, сообщает Reuters.

"Я могу сказать это, потому что это мое министерство выдает лицензии на экспорт оружия. Оружие из Сербии не экспортировалось ни одной из сторон конфликта", — сказал министр иностранных дел Ивица Дачич.

В прошлом месяце российские СМИ стали упоминать о передаче Украине сербского оружия. Речь шла о поставке 3500 ракет для систем залпового огня "Град". Закупленные в Сербии 122-миллиметровые ракеты якобы попали в Украину через Турцию и Словакию.

В ответ Москва выразила глубочайшую озабоченность, а в заявлении, опубликованном в четверг, 2 марта на сайте Министерства иностранных дел, говорилось, что этот вопрос "станет серьезной проблемой" в сербско-российских отношениях.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил СМИ, что Белград не отправлял оружие Украине или России. Однако он добавил, что другая страна могла купить оружие у Сербии, которая затем перепродала оружие.

"Если частная компания покупает оружие в третьей стране, а затем продает его другим компаниям или другим странам, это уже не сербский вопрос, а вопрос международной торговли", — сказал он.