Американец сел на диету из фастфуда и похудел

Уже через неделю он сбросил пять килограммов, а в целом за три месяца хочет добиться еще более внушительного результата.

56-летний американец Кевин Магиннис решил есть один фастфуд 100 дней, чтобы похудеть, сообщает Рамблер со ссылкой на Today.

Мужчина сел на диету, когда его вес превысил 108 килограммов. Американец завтракает, обедает, ужинает фастфудом в «Макдоналдсе». Но есть одно "но": он съедает только половину порций. По словам Магинниса, за неделю он сумел похудеть на 5 килограммов.

Я верю, что в итоге сброшу 22 килограмма, и мое здоровье и анализы крови улучшатся, — говорит он.

Магиннис считает, что теряет вес из-за дефицита калорий. Мужчина ест картошку фри, бургеры, десерты в малых количествах. То, что не доел - оставляет на другой прием пищи. Кроме того, он отказался от перекусов, а вместо газировок пьет воду.

Американец регулярно делится успехами в соцсети TikTok. Магиннис подчеркнул, что это помогает ему не сойти с намеченного пути. Пользователи с медобразованием неоднозначно отреагировали на необычную диету.