Шойгу проинспектировал группировку армии РФ «Восток» в зоне боевых СВО
Сергей Шойгу поучаствовал в инспекции восточной российской группировки в зоне спецоперации.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 4 марта глава ведомства Сергей Шойгу провёл инспекцию российской военной группировки "Восток" в зоне спецоперации, наградив некоторых её участников за достижения на поле боя. Известно, что Шойгу посетил Южно-Донецкое направление фронта, где дислоцируется группировка "Восток".
Также в Минобороны отметили, что во время посещения зоны спецоперации Сергей Шойгу выслушал доклад командующего группировкой ВС РФ на Донбассе генерал-полковника Рустама Мурадова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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