Шойгу проинспектировал группировку армии РФ «Восток» в зоне боевых СВО

Сергей Шойгу поучаствовал в инспекции восточной российской группировки в зоне спецоперации.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 4 марта глава ведомства Сергей Шойгу провёл инспекцию российской военной группировки "Восток" в зоне спецоперации, наградив некоторых её участников за достижения на поле боя. Известно, что Шойгу посетил Южно-Донецкое направление фронта, где дислоцируется группировка "Восток".

Также в Минобороны отметили, что во время посещения зоны спецоперации Сергей Шойгу выслушал доклад командующего группировкой ВС РФ на Донбассе генерал-полковника Рустама Мурадова.