Упали заработки: эмигрировавшая в США российская блогер Аня Покров распродает люксовые автомобили

23-летняя звезда соцсетей продала свой внедорожник Mercedes-Benz GLS 400, а затем избавилась и от седана BMW 840D Xdrive.

В жизни российских тиктокеров произошли изменения: их популярность после эмиграции упала, сообщает Рамблер.

В итоге молодые миллионеры потеряли и рекламные контракты, хотя хотели бы поддерживать привычный уровень жизни. Потому следом за Даней Милохиным от своего имущества в России стала избавляться его приятельница Аня Покров.

23-летняя блогерша продала свой внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 почти за 10 российских миллионов. Затем избавилась и от седана BMW 840D Xdrive - он продан за 8,5 миллиона, уточняет телеграм-канал Shot.

Как уточняет источник, в России у Анны есть еще две квартиры: в Москве и в Волгограде. Не исключено, что она планирует когда-нибудь вернуться на родину либо приберегла недвижимость на черный день.

То есть, Аня оказалась практичнее Дани. Один из ранее самых высокооплачиваемых блогеров недавно пожаловался, что на его счетах осталось только 400 тысяч рублей.