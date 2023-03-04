Актёр Том Сайзмор умер от аневризмы сосудов мозга в возрасте 62 лет

4 марта зарубежный актёр Том Сайзмор скончался на шестьдесят третьем году жизни.

Субботним утром стало известно, что актёр кино и телесериалов Том Сайзмор умер в возрасте 62-ух лет, ранее перенеся инсульт, который спровоцировал появление аневризмы в сосудах головного мозга скончавшегося, что и стало ключевой причиной смерти.

Известно, что Сайзмор получил наибольшую популярность у отечественного и зарубежного зрителя благодаря звёздным ролям в фильмах "Спасти рядового Райена", "Перл-Харбор", "Схватка", а также в культовом сериале "Твин Пикс", который поставлен американским режиссёром Дэвидом Линчем.