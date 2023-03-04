Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины

Минцифры Украины сообщило о работе сигналов воздушной тревоги в четырёх областях страны.

Утром 4 марта Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях государства.

Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучат в подконтрольных украинским военных областях Запорожской области и Донецкой Народной республики.