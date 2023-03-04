Марочко: войска РФ максимально приблизились к позициям ВСУ в Кременной

В субботу Андрей Марочко сообщил о продвижении российских военных на Кременском направлении.

4 марта офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко дал интервью военкорам издания "РИА Новости", где заявил, что российские войска подошли к городу Кременная с южной стороны, максимально приблизившись к подразделениям вооружённых сил Украины в данном населённом пункте.

По словам Марочко, теперь в Кременной не осталось "серых зон", поскольку на некоторых позициях возле города российские военные находятся всего в 40 метрах от сил противника.