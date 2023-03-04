NHPR: племянник Кеннеди хочет баллотироваться на пост президента США
2023-03-04 09:56
Роберт Кеннеди-младший думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы американского президента.
Утром 4 марта журналисты издания NHPR уведомили, что Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником экс-президента Соединённых Штатов Джонна Кеннеди, публично объявил о своих намерениях баллотироваться на должность американского президента в ходе выборов 2024 года.
По словам Кеннеди-младшего, он долго обдумывал, следует ли ему участвовать в президентских выборах, однако к решению о выдвижении своей кандидатуры политика подтолкнула супруга.
Опубликовано: Ткачёв Андрей