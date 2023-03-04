Baza: дрон атаковал подстанцию «Транснефть-дружба» в Белгородской области
2023-03-04 10:20
Издание Baza сообщило об атаке беспилотника на участок российского нефтепровода "Транснефть-дружба".
В субботу журналисты новостного агентства "Baza" сообщили, что утром 3 марта беспилотный летательный аппарат совершил нападение на подстанцию трубопровода "Транснефть-дружба" в Белгородской области России. Известно, что атаку совершил дрон, ранее прилетевший с территории Украины.
По данным "Базы", украинский беспилотник врезался в пустой резервуар "Транснефти" ёмкостью в 3 тысячи тонн, образовав в нём дыру размером порядка одного квадратного метра, после чего с места происшествия были эвакуированы четыре сотрудника предприятия, которые не получили ранений в результате инцидента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей