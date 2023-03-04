Представитель коммунистической партии ФРГ Штэфан Эрнст Зигфрид Натке призвал бундестаг прекратить поставки оружия в Украину.

4 марта секретарь немецкой компартии в Берлине Штэфан Эрнст Зигфрид Натке публично заявил, что на основании новых социологических исследований стало известно о том, что не менее семидесяти процентов жителей Германии не желают отправки западного оружия украинским войскам.

По мнению Натке, немецкие граждане понимают, что поставки вооружений являются залогом продолжения конфликта, что ведёт к новым человеческим жертвам.