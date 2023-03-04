Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло в Новой Зеландии

Сейсмологи зафиксировали мощные толчки на территории Кермадекского архипелага, являющегося новозеландской территорией.

4 марта пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщила, что на Кермадекском архипелаге, который входит в состав Новой Зеландии, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Известно, что эпицентр подземных толчков располагался в 928 километрах от города Керайкри, где живёт около 8 тысяч человек.

Также в ЕСС отметили, что очаг сейсмологической активности на Кермадекском архипелага залегал на глубине 150 километров, а об угрозе цунами местные власти не объявляли.