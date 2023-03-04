Шойгу посетил группировку российских войск «Восток» в зоне спецоперации в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл и инспекцией группировку войск «Восток» в зоне спецоперации в Украине.
Сергей Шойгу провел церемонию награждения отличившихся военнослужащих, отметив их вклад в успехи российской группировки в зоне спецоперации. Он заслушал доклады командующего группировки войск "Восток" генерал-полковника Мурадова и других офицеров по родам войск и служб.
Российский министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления объединения, входящего в группировку войск "Восток" на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило оборонное ведомство России.
Министр наградил отличившихся военнослужащих медалями "За отвагу", орденами Мужества, а также знаками отличия "Георгиевский крест". Он выразил убежденность, что офицеры и солдаты будут и дальше верой и правдой служить своей стране.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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