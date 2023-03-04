Монахиня растратила 800 тысяч долларов на азартные игры

Американка десять лет работала директором католической школы и распоряжалась финансовым фондом учреждения. Она признала свою вину.

Согласно информации федеральной прокуратуры, монахиня-пенсионерка из Калифорнии дала признательные показания в том, что в течение десяти лет тратила деньги на азартные игры.

79-летнюю женщину обвиняют в электронном мошенничестве и отмывании денег. Мэри Маргарет Крепер 28 лет проработала директором католической школы в Лос-Анджелесе.

Она контролировала счета в кредитном союзе, в том числе сберегательный счет школы и специальный счет для оплаты расходов на проживание монахинь, работающих в школе.

Более того, правоохранители выяснили, что она заставляла своих подчиненных уничтожать финансовые записи.