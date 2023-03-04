Британский психолог Гай Медоуз рассказал о том, как бороться с бессонницей
Психолог Гай Медоуз из Великобритании назвал способ, который способствует борьбе с бессонницей и более качественному сну, пишет журнал Vogue.
Прежде всего он напомнил: все исследования показывают, что для сна полезнее всего аэробные и силовые упражнения.
«Старайтесь, чтобы каждую неделю у вас было 2,5 часа аэробной активности (например, езды на велосипеде или быстрой ходьбы) или 75 минут интенсивной аэробной активности (такой как бег или танцы)».
В то же время, по словам Медоуза, заниматься спортом лучше не позднее, чем за два часа до сна. После вечерних тренировок он советует принять теплый душ или ванну, чтобы расслабиться и понизить температуру тела.
Лариса Овчаренко рассказала, что нужно, чтобы избежать эмоционального выгорания: качественный отдых, рост в профессиональной деятельности, устраивающая оплата труда, наличие хобби и смена деятельности, а также всевозможные мероприятия, связанные с командообразованием.
Опубликовано: Вячеслав Алехин
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Диана Мудреченко
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