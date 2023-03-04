Министр обороны России Сергей Шойгу посетил юг ДНР

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал в расположении частей ВС России на Украине, сообщает Минобороны РФ в субботу, 4 марта.

Министерство обороны России сообщило, что Шойгу проинспектировал командный пункт на юге Донецкой Народной Республики.

На видео, опубликованном министерством, видно, как Шойгу вручает медали, отличившимся солдатам и совершает поездку по разрушенному городу с командующим Восточным военным округом Рустамом Мурадовым.

По мнению военных экспертов, Сергей Шойгу тем самым предпринял меры по инспектированию тылового обеспечения личного состава вверенных сил, в том числе боеприпасами, о которых на неделе заявлял основатель ЧВК «Вагнера» Пригожин.