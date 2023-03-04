Восьмилетняя девочка из Австралии спасла утопающего ребёнка, сама не умея плавать

Перт это город в Австралии, прославился отвагой и смелостью восьмилетней девочки Тирни Батт, которая спасла в реке тонущего 12-летнего мальчика.

В австралийском городе Перт восьмилетняя Тирни Батт спасла тонувшего в реке мальчика Кейдена Петерсона (12 лет).

Тирни не умеет плавать, однако она не побоялась залезть в воду и оказать помощь, что говорит об силе морального духа.

Девочка услышала крики о помощи и поняла, что никто из находившихся на пляже не собирался помогать ребенку.

Тогда она залезла в воду и стала держать голову Кейдена над водой, чтобы он не захлебнулся, после детей заметили и помогли им выбраться.

Отец спасительницы Тирни Грейг высказался по этому поводу, заявив, что очень гордится своей дочерью.

«Думаю, она держалась только на адреналине. Испытываю ли я гордость? Не то слово! После произошедшего семья мальчика еще раз поблагодарила Тирни и нас за спасение сына», — рассказал Грейг.