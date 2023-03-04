Цискаридзе постоянно борется с комплексами и считает себя некрасивым человеком
Николай Цискаридзе всю свою сознательную жизнь борется с комплексами по поводу своей внешности.
Руководитель Академии русского балета и танцор Николай Цискаридзе отнёс себя в список самыхнекрасивый людей на свете.
Проблемы с принятием собственной внешности особенно одолевали Цискаридзе в подростковом возрасте. Сравнивая себя с ровесниками, юноша проигрывал им внешне.
Понимаете, для меня всё красивое - светлое. В моём детском представлении человек с тёмными волосами не может быть красивым.
Я хотел бы родиться белокурым и голубоглазым, а родился...
С ужасом вспоминаю период пубертата. Мне казалось, что все сверстники вокруг выглядят лучше меня.
Сегодня Николай тоже не в восторге от своих внешних данных, но принял себя. По этой причине не зацикливается а зеркале и не ограничивает себя в еде.
Понимаю, что скоро на пляже не смогу сильно раздеваться. Я уже выгляжу немного комично: ноги всё той же феноменальной формы, и верх, который изменился, не подходит к этим идеальным ногам.
Цискаридзе заверил, что за молодость бороться не собирается и прибегать к услугам косметологов.
Чуть раньше Николай Цискаридзе высказывал свою озабоченность по поводу оттока русских за рубеж.
К сожалению, политика идет очень страшная. Огромное количество артистов, моих студентов, которые работали и в Большом, и в Мариинском театре, уже уехали.
На них оказано колоссальное давление.
Речь идёт о давлении из-за рубежа.
Я получил очень много писем от учеников с извинениями, что они покидают страну, с тем, что они надеются вернуться и так далее.
Я сделал много, чтобы этим мальчики и девочки остались здесь и связали жизнь с Россией, но им в очень некрасивой форме предлагали уехать из страны.
Артист добавил, что академия Вагановой тоже столкнулась с массовым отъездом иностранных учеников - будущих артистов балета, и судя по объему оттока студентов, прием иностранцев сильно сократится.
По словам балетмейстера, это приведет к финансовым проблемам.
Опубликовано: Марина Андреева
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Диана Мудреченко
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