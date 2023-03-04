Цискаридзе постоянно борется с комплексами и считает себя некрасивым человеком

Николай Цискаридзе всю свою сознательную жизнь борется с комплексами по поводу своей внешности.

Руководитель Академии русского балета и танцор Николай Цискаридзе отнёс себя в список самыхнекрасивый людей на свете.

Проблемы с принятием собственной внешности особенно одолевали Цискаридзе в подростковом возрасте. Сравнивая себя с ровесниками, юноша проигрывал им внешне.

Понимаете, для меня всё красивое - светлое. В моём детском представлении человек с тёмными волосами не может быть красивым. Я хотел бы родиться белокурым и голубоглазым, а родился... С ужасом вспоминаю период пубертата. Мне казалось, что все сверстники вокруг выглядят лучше меня.

Сегодня Николай тоже не в восторге от своих внешних данных, но принял себя. По этой причине не зацикливается а зеркале и не ограничивает себя в еде.

Понимаю, что скоро на пляже не смогу сильно раздеваться. Я уже выгляжу немного комично: ноги всё той же феноменальной формы, и верх, который изменился, не подходит к этим идеальным ногам.

Цискаридзе заверил, что за молодость бороться не собирается и прибегать к услугам косметологов.

Чуть раньше Николай Цискаридзе высказывал свою озабоченность по поводу оттока русских за рубеж.

К сожалению, политика идет очень страшная. Огромное количество артистов, моих студентов, которые работали и в Большом, и в Мариинском театре, уже уехали. На них оказано колоссальное давление.

Речь идёт о давлении из-за рубежа.

Я получил очень много писем от учеников с извинениями, что они покидают страну, с тем, что они надеются вернуться и так далее. Я сделал много, чтобы этим мальчики и девочки остались здесь и связали жизнь с Россией, но им в очень некрасивой форме предлагали уехать из страны.

Артист добавил, что академия Вагановой тоже столкнулась с массовым отъездом иностранных учеников - будущих артистов балета, и судя по объему оттока студентов, прием иностранцев сильно сократится.

По словам балетмейстера, это приведет к финансовым проблемам.