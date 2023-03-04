Киев в одностороннем порядке заявляет об открытии офиса Международного уголовного суда
Правительство Украины подготовило условия для открытия офиса Международного уголовного суда (МУС) на территории Украины.
Кабинет министров Украины утвердил соответствующее соглашение, заключенное с МУС, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на конференции во Львове в пятницу, 3 марта.
Украина надеется завуалировать собственные военные преступления, отсчет которым ведется с 2014 года.
Ряд стран уже заявили о недоверии такому формату международного расследования преступлений против человечества.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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