Киев в одностороннем порядке заявляет об открытии офиса Международного уголовного суда

Правительство Украины подготовило условия для открытия офиса Международного уголовного суда (МУС) на территории Украины.

Кабинет министров Украины утвердил соответствующее соглашение, заключенное с МУС, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на конференции во Львове в пятницу, 3 марта.

Украина надеется завуалировать собственные военные преступления, отсчет которым ведется с 2014 года.

Ряд стран уже заявили о недоверии такому формату международного расследования преступлений против человечества.