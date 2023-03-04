Диетолог Ягмур Сатыроглу: Брокколи помогает бороться с "плохим" холестерином

Благодаря высокому содержанию витаминов и растворимой клетчатки этот продукт незаменим для диетического и обычного питания.

Так называемый "плохой" холестерин - липопротеины низкой плотности - известен как враг сердца и сосудов. Именно из-за него образуются бляшки, серьезно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы и грозящие развитием опасных заболеваний, напоминает МК.

Диетологи, в частности, высоко оценивают свойства цветной капусты в борьбе с "плохим холестерином". Как и ее ближайшего собрата - брокколи.

Высокое содержание витаминов и растворимой клетчатки делает эту пришедшую из Италии агрокультуру отличным продуктом для страдающих от ожирения, повышенного давления и зашкаливающего холестерина, рассказала диетолог Ягмур Сатыроглу.

Капуста брокколи богата органическим соединением сульфорафаном, которое считается полезным как профилактическое средство от развития онкологии.

Также в состав брокколи входит витамин K, который укрепляет кости, и витамины группы B, ответственные за красоту волос. Витамины A и C, которыми также богат этот продукт, укрепляют иммунитет за счет своих антиоксидантных свойств.

Диетологи советуют готовить брокколи на пару - так она не растеряет ни одного из своих полезных микроэлементов.