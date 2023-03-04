Victoria’s Secret явит миру «новую версию» своих легендарных показов мод после 4-летнего перерыва

Ритейлер нижнего белья Victoria’s Secret анонсировал возрождение своих легендарных показов мод, отмененных на фоне падения продаж в 2019 году.

Victoria’s Secret потратит больше денег на реализацию маркетинговых программ в 2023 году, в том числе вернет свой показ мод с участием легендарных "ангелов" бренда. Об этом заявил финансовый директор компании Тимоти Джонсон.

Ранее топ-менеджеры Victoria’s Secret неоднократно заявляли, что показ мод рано или поздно вернется. Однако мероприятие регулярно откладывалось. В компании искали новые пути развития бренда.

Victoria’s Secret проводят показы мод с 1995 года. В феерических мероприятиях принимали супермодели Тайра Бэнкс, Жизель Бюндхен и Джиджи Хадид. Большой честью для себя считали выступить на модных показах Victoria’s Secret поп-дивы первой величины Леди Гага и Селена Гомес.