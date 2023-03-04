Маск заявил об экономическом кризисе из-за развития технологий ИИ
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил о надвигающемся экономическом кризисе из-за бурного развития искусственного интеллекта.
Несмотря на оптимистичные прогнозы относительно развития робототехники, в частности собственных разработок Tesla в этом направлении, Илон Маск отметил высокую вероятность экономического кризиса, связанного с развитием искусственного интеллекта.
Компании все чаще форсируют процесс автоматизации на своих предприятиях, что ведет к сокращению персонала и массовым увольнениям. Развитие технологий ИИ только ускорит это процесс, полагает американский бизнесмен.
Мнение Маска поддержал генеральный директор IBM Арвинд Кринш, отметив, что в течение ближайших 15 лет технология ИИ заменит до 40% всех рабочих мест на рынке труда.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Максим Алексеев
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