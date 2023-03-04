Мэй Маск, 71 год: Возрастная модель и по совместительству мама одного из самых знаменитых изобретателей современного мира, Илона Маска, находится на пике своей карьеры.

Мэй не только учавствует в показах, снимается для обложек журналов и клипов Бейонсе, но и ездит по всему миру со своими лекциями, на которых рассказывает о том как выглядеть так же потрясающе, если вам немного за 50…