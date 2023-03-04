Айрис Апфель, 98 лет: Только посмотрите на эту яркую старушку
2023-03-04 14:26
Невзирая на свой возраст, Айрис живёт очень насыщенной жизнью. Она является дизайнером интерьеров, коллекционером, а также посещает множество светских мероприятий.
В свои «немного за 90» Айрис стала лицом косметического бренда MAC, прототипом для куклы Барби, а так же была включена в список самых модных женщин за 50.
Опубликовано: Антон Райт
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Максим Алексеев
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