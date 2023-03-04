Айрис Апфель, 98 лет: Только посмотрите на эту яркую старушку

2023-03-04 14:26

Невзирая на свой возраст, Айрис живёт очень насыщенной жизнью. Она является дизайнером интерьеров, коллекционером, а также посещает множество светских мероприятий.

В свои «немного за 90» Айрис стала лицом косметического бренда MAC, прототипом для куклы Барби, а так же была включена в список самых модных женщин за 50.

Опубликовано: Антон Райт