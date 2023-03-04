Бритни Спирс продала роскошный дом в Калифорнии с убытками в миллионы долларов

Поп-дива Бритни Спирс продала свой дом в Калабасасе штат Калифорния с убытками в миллионы долларов.

Роскошный дом и поместье площадью в 11 600 квадратных метров с семью спальнями и девятью ванными комнатами звезда продала всего за 10 миллионов долларов. Это на 2 миллиона долларов меньше, чем она заплатила за недвижимость всего девять месяцев назад.

Поместье было куплено сразу после июльской свадьбы 41-летней Бритни Спирс с 29-летним Сэмом Асгари. В январе дом был продан Брайсу Пеннелу.