Бритни Спирс продала роскошный дом в Калифорнии с убытками в миллионы долларов
2023-03-04 14:36
Поп-дива Бритни Спирс продала свой дом в Калабасасе штат Калифорния с убытками в миллионы долларов.
Роскошный дом и поместье площадью в 11 600 квадратных метров с семью спальнями и девятью ванными комнатами звезда продала всего за 10 миллионов долларов. Это на 2 миллиона долларов меньше, чем она заплатила за недвижимость всего девять месяцев назад.
Поместье было куплено сразу после июльской свадьбы 41-летней Бритни Спирс с 29-летним Сэмом Асгари. В январе дом был продан Брайсу Пеннелу.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Максим Алексеев
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