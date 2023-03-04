Императорские пингвины находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата

Императорские пингвины находятся под угрозой исчезновения из-за повышения глобальной температуры и потери морского льда, заявило во вторник правительство США.

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США заявила, что императорские пингвины должны быть защищены законом, поскольку птицы строят колонии и воспитывают своих детенышей на антарктическом льду, которому угрожает изменение климата.

По данным правительства, изменение климата привело к тому, что колонии столкнулись с неудачами в размножении.

Колония Галлей-Бей в море Уэдделла, вторая по величине колония императорских пингвинов в мире, несколько лет испытывала плохие условия морского льда, что привело к утоплению всех новорожденных птенцов, начиная с 2016 года, сообщило правительство.