Язык тела: Он часто говорит гораздо больше, чем слова

Язык тела также может многое рассказать нам о том, кто мы такие и как мы относимся к окружающей нас среде. Какова ваша обычная поза сидя.

Положение А

Люди, которые так сидят, очень креативны и харизматичны. Они спонтанны и не слишком долго думают о решениях, которые принимают.Время от времени это может вызывать некоторые неприятности, но их природное обаяние вытащит их из любой затруднительной ситуации. Эти люди воспринимают жизнь как приключение и открыты для новых впечатлений. Они также пользуются большой популярностью и легко заводят новых друзей, хотя многие из этих связей мимолетны.

Положение Б

Люди, которые сидят в таком положении — настоящие мечтатели. У них богатое воображение и они могут полностью потерять себя в мире грез. Они очень чутки и легко могут вступать в контакт с другими людьми, но иногда из-за этого они ставят себя на задний план. Они очень хорошие слушатели и находятся в сильном контакте со своими собственными чувствами.

Положение С

Это хаотичные люди, которым трудно концентрироваться и сидеть спокойно. Их разум всегда находится в движении, и они часто говорят, прежде чем думают. Они легко могут заскучать и имеют низкий уровень концентрации внимания. Такие люди блистают больше всего в условиях повышенной скорости с большим количеством раздражителей. В отношениях они могут легко стать бескорыстными, и им нужен кто-то, кто сможет дать им отпор.

Положение Д

Часто это очень умные люди, которые являются хорошими рациональными мыслителями. Они пунктуальны, аккуратны и упорядочены. Их дома зачастую чистые и аккуратные, а у всего есть свое собственное место. Они немного сдержанны и не могут быстро раскрыть все о себе. Но они очень честны и не любят сплетничать. Такие люди сохраняют спокойствие в любой ситуации и редко теряют самообладание.

Положение Е

Эти люди очень целеустремлённые и высоко ценят свою карьеру. Они придают большое значение постановке перед собой амбициозных целей и не довольствуются меньшим. На личном уровне они также любят ставить цели, например, когда речь идет о здоровье и любви. Они крайне склонны к перфекционизму во всем, в том числе и в отношении собственной внешности. Иногда это приводит к игнорированию всего того, что у них уже есть, поскольку они всегда стремятся к большему.