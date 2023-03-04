Экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что Российской Федерации было невыгодно взрывать магистральные газопроводы «Северные поток-1» и «Северный поток-2» в акватории Балтийского моря.

«Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно дает понять, что его взрыв невыгоден России. Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но, тем не менее, никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — сказал французский генерал.

Тренкан также выразил своё мнение касательно расседования американского журналиста Сеймура Херша, заявив, что полностью доверяет полученным результатам, так как его данные о движении судов в Балтийском море может проверить каждый.