На показе Coperni в Париже робот раздел модель Риан Ван Ромпей

На Неделе моды в Париже на показе французского бренда Coperni робот Boston Dynamics раздел модель Риан Ван Ромпей.

Размещённый в социальных сетях отрывок с показа, на котором был запечатлён момент того, как робот снимает жакет с Рианн и оставляет её в платье стал вирусным.

Как отметил Telegram-канал «Дьявол носит H&M», популярность данного видеоролика вполне понятна, «ведь еще несколько месяцев назад Coperni заставили буквально весь мир обсуждать выход Беллы Хадид в их жидком платье».

Кроме того, робот взаимодействовал и с другими моделями, например, подал сумку Лиле Грейс, дочери супермодели Кейт Мосс.