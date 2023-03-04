Луценко: ВСУ получили приказ о выходе из Артемовска

Бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ему и его сослуживцам приказали отступать из Артемовска.

4 марта экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что в последнее время он являлся оператором беспилотного летательного аппарата в рядах подразделений ВСУ на Артемовском направлении. По словам Луценко, сегодня ему и его товарищам приказали покинуть Артемовск.

При этом Юрий Луценко отметил, что находился в Артемовске 110 дней, а теперь ему поручили вступить в территориальную оборону в тыловой части фронта.