Луценко: ВСУ получили приказ о выходе из Артемовска
Бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ему и его сослуживцам приказали отступать из Артемовска.
4 марта экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что в последнее время он являлся оператором беспилотного летательного аппарата в рядах подразделений ВСУ на Артемовском направлении. По словам Луценко, сегодня ему и его товарищам приказали покинуть Артемовск.
При этом Юрий Луценко отметил, что находился в Артемовске 110 дней, а теперь ему поручили вступить в территориальную оборону в тыловой части фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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