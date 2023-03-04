Войска России уничтожили 500 бойцов ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны России рассказали о наступательных успехах сил спецоперации на Донецком участке фронта.

4 марта спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл брифинг на полях ведомства, где сообщил, что российские вооружённые силы ликвидировали порядка 500 украинских солдат на Донецком направлении. При этом Конашенков отметил, что данная цифра является совокупностью убитых и раненых бойцов ВСУ на этом отрезке фронта.

Также Игорь Конашенков заявил, что в ликвидации украинских подразделений на Донецком направлении принимали участие артиллеристы российской "Южной" группировки войск.