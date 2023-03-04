Зеленский: Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове с главой Европарламента Робертой Метсолой заявил, что Киев готов начать переговоры о вступлении страны в Европейский союз в этом году.
Украинский президент также главу Европарламента усилить санкционное давление на Российскую Федерацию.
В свою очередь, Метсола после сегодняшней встречи с Зеленским допустила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС действительно могут начаться уже в текущем 2023 году.
«Когда мы говорим, что Украина - это Европа, а Европа - это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году», — сказала председатель ЕП.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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