Зеленский: Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове с главой Европарламента Робертой Метсолой заявил, что Киев готов начать переговоры о вступлении страны в Европейский союз в этом году.

Украинский президент также главу Европарламента усилить санкционное давление на Российскую Федерацию.

В свою очередь, Метсола после сегодняшней встречи с Зеленским допустила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС действительно могут начаться уже в текущем 2023 году.

«Когда мы говорим, что Украина - это Европа, а Европа - это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году», — сказала председатель ЕП.