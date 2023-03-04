МО РФ: Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Пресс-служба российского оборонного ведомства сообщила, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск.

Данное совещание было посвящено рассмотрению вопроса непрерывного обеспечения российских войск вооружением и боеприпасами.

Отмечается, что Шойгу уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск.

Кроме того, глава Министерства обороны Российской Федерации пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне спецоперации по защите Донбасса и вручил госнаграды.