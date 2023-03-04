Издание New York Times утверждает, что украинский генерал Александр Сырский повторно приехал в Артемовск с конкретной целью.

Журналисты основанного в США информагентства The New York Times уведомляют, что 4 марта командующий сухопутной армией Украины генерал Александр Сырский прибыл в Артемовск для встречи с подразделениями ВСУ. Аналитики NYT отметили, что визит Сырского в Артемовск является вторым по счёту менее чем за семь дней.

При этом в New York Times отметили, что столь частые поездки Александра Сырского в Артемовск свидетельствуют о проблемах украинских войск в данном населённом пункте.