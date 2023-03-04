ЕС разрешил банкам России использовать факс и e-mail вместо SWIFT
Евросоюз одобрил использование факсов и электронной почты для переводов между европейскими и российскими банками.
Журналисты онлайн-газеты "РБК" уведомляют, что правительство ЕС одобрило расчётные переводы между российскими и европейскими банками по e-mail и факсу вместо SWIFT переводов. Отмечается, что пользоваться такой системой расчёта с дислоцированными в Европе банками смогут финансовые организации в России, не попавшие под санкции.
По данным представителей "РБК", среди таких организаций фигурирует российский "Россельхозбанк", который до сих пор не внесён в западные санкционные списки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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