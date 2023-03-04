ЕС разрешил банкам России использовать факс и e-mail вместо SWIFT

Евросоюз одобрил использование факсов и электронной почты для переводов между европейскими и российскими банками.

Журналисты онлайн-газеты "РБК" уведомляют, что правительство ЕС одобрило расчётные переводы между российскими и европейскими банками по e-mail и факсу вместо SWIFT переводов. Отмечается, что пользоваться такой системой расчёта с дислоцированными в Европе банками смогут финансовые организации в России, не попавшие под санкции.

По данным представителей "РБК", среди таких организаций фигурирует российский "Россельхозбанк", который до сих пор не внесён в западные санкционные списки.