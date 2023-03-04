Подоляк: вооружённый конфликт на Украине закончится в 2023 году
Михаил Подоляк заявил о неизбежности завершения российской спецоперации в Украине до конца текущего года.
Вечером субботы представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал пресс-конференцию для журналистов, где его спросили о том, когда завершатся боевые действия на территории Украины. В ответ на вопрос Подоляк публично заявил, что российская спецоперация будет завершена в 2023 году.
Примечательно, что многие из репортёров выразили недоверие к словам Михаила Подоляка, переспросив, уверен ли политик в объективности своего прогноза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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