Шойгу провёл совещание по вопросу обеспечения ВС РФ боеприпасами

Сергей Шойгу принял участие в совещании на тему поставок боеприпасов российским войскам в зоне СВО.

4 марта пресс-служба Министерства обороны России уведомила, что глава данного ведомства Сергей Шойгу посетил штаб объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации, где заслушал доклады во время совещания на тему непрерывных поставок боеприпасов военнослужащим армии РФ на фронт.

Также Шойгу лично наградил отличившихся во время специальной военной операции на Украине военнослужащих, вручив им государственные награды.