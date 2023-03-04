Шнуров опроверг слухи о намерении уехать из России

Сергей Шнуров утверждает, что не намерен покидать Россию вопреки распространяемой журналистами информации.

В субботу российский музыкант и солист рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров публично заявил, что он не планирует покидать Россию, также призвав прессу не распространять подобные слухи. По словам Шнурова, слухи о том, что он намерен переехать в другую страну, ничем не подтверждены.

Примечательно, что в начале осени прошлого года Сергей Шнуров выступил с резкой критикой музыкантов, которые отменили свои выступления в России.