Пристайко: Лондон передаст Киеву вдовое больше танков Challenger 2, чем обещал

Вадим Пристайко высказался о перспективах поставки британских танков в Украину.

Вечером 4 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко публично заявил, что ранее Министерство обороны Великобритании намеревалось поставить Киеву лишь четырнадцать британских танков Challenger 2, однако в конечном итоге подразделения ВСУ получат вдвое больше таких машин.

По словам Пристайко, позиция Лондона по поставкам танков в Украину изменилась после того, как Владимир Зеленский посетил Британию и выступил в британском парламенте.