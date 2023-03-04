Пристайко: Лондон передаст Киеву вдовое больше танков Challenger 2, чем обещал
Вадим Пристайко высказался о перспективах поставки британских танков в Украину.
Вечером 4 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко публично заявил, что ранее Министерство обороны Великобритании намеревалось поставить Киеву лишь четырнадцать британских танков Challenger 2, однако в конечном итоге подразделения ВСУ получат вдвое больше таких машин.
По словам Пристайко, позиция Лондона по поставкам танков в Украину изменилась после того, как Владимир Зеленский посетил Британию и выступил в британском парламенте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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