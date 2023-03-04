Макмейкен: прогнозы Запада о развитии конфликта в Украине не сбылись
Аналитик Райан Макмейкен раскритиковал западные прогнозы в отношении украинского конфликта.
В субботу зарубежный экономист Райан Макмейкен назвал несбыточными прогнозы западных экспертов относительно украинского кризиса, напомнив, что ранее они предвидели намерения России захватить половину стран Европы, чего в действительности до сих пор не случилось вопреки громким публикациям иностранных СМИ.
Также Макмейкен напомнил, что западные аналитики пророчили уничтожение экономики России посредством санкций, однако российская экономическая модель оказалась к ним готова, сохранив свою эффективность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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