«РИА Новости»: Костомаров пришёл в сознание и начал двигаться

Российский фигурист Роман Костомаров начал приходить в сознание и смог шевелить конечностями.

Источник газеты "РИА Новости" в больнице Коммунарки утверждает, что переживший несколько операций по ампутации ступней и пальцев рук чемпион Олимпийских игр 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров постепенно приходит в сознание и может двигаться. При этом врачи считают, что Костомаров ещё далёк от выздоровления.

Известно, что в конце февраля Роман Костомаров перенёс плазмофорез, после чего медики зарегистрировали положительную динамику в состоянии спортсмена.