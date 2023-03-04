«РИА Новости»: Костомаров пришёл в сознание и начал двигаться
2023-03-04 19:04
Российский фигурист Роман Костомаров начал приходить в сознание и смог шевелить конечностями.
Источник газеты "РИА Новости" в больнице Коммунарки утверждает, что переживший несколько операций по ампутации ступней и пальцев рук чемпион Олимпийских игр 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров постепенно приходит в сознание и может двигаться. При этом врачи считают, что Костомаров ещё далёк от выздоровления.
Известно, что в конце февраля Роман Костомаров перенёс плазмофорез, после чего медики зарегистрировали положительную динамику в состоянии спортсмена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей