«Русская Весна»: ВСУ нанесли удар дроном по береговой охране Крыма

Издание "Военкоры Русской Весны" сообщили об атаке украинского беспилотника на крымский полуостров.

4 марта военные корреспонденты информагентства "Русская Весна" сообщили, что беспилотный летательный аппарат "Стриж" вооружённых сил Украины попытался атаковать бригаду береговой охраны Крыма в посёлке Гвардейский Симферопольского района. Известно, что на месте происшествия образовалась большая воронка от взрыва.

Также "Военкоры Русской Весны" отметили, что в результате нанесения удара беспилотником украинские войска не смогли ранить российских военных и мирных жителей в Крыму.