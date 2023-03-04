Пригожин: НАТО поможет Киеву отвоевать территории после конца СВО

Евгений Пригожин утверждает, что западные страны будут помогать Киеву возвращать утраченные территории.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что при желании правительство России может завершить спецоперацию в Украине уже завтра, установив линии разграничения с ВСУ в тех местах, где находятся российские войска. По мнению Пригожина, вдоль этих линий можно выставить отряды пограничников.

При этом Евгений Пригожин выразил уверенность, что даже после завершения спецоперации украинские военные будут пытаться вернуть утраченные территории при поддержке НАТО.